Cerca de 5 mil moradores de Taboão continuam sem água

Cerca de 5 mil moradores do Jardim São José, em Taboão da Serra na Grande São Paulo, continuavam sem água no início da tarde desta quinta-feira, 11, por conta do rompimento da adutora de grande porte, ocorrido na madrugada de domingo, 7, entre as avenidas Chucri Zaidan e Roque Petroni Junior. O conserto da adutora foi finalizado às 14 horas de terça-feira, 9.

De acordo com a Sabesp, já foram disponibilizados nove caminhões-pipa para atender os moradores que continuam sem água em Taboão. No Butantã, zona oeste de São Paulo, persistem alguns casos pontuais que serão atendidos por caminhão-pipa.

O abastecimento está regularizado para todos os outros bairros afetados. Na madrugada desta quinta, o fornecimento de água foi normalizado nos bairros Morumbi, Jardim Ângela e em Embu (com alguma intermitência em regiões mais altas).

Vila Sônia, Pirajussara, Jardim São Luiz, Campo Belo, Americanópolis, Interlagos, Raposo Tavares, Jardim Campestre e Granja Viana já contavam desde quarta com o fornecimento de água regularizado.

O rompimento da adutora ocorreu por causa das fortes rajadas de vento durante a chuva da madrugada de domingo. A ventania provocou o destelhamento da Estação Elevatória Theodoro Ramos. A chuva danificou os painéis elétricos da estação e provocou uma parada abrupta das motobombas.

Essa parada repentina criou uma onda de pressão, que se propagou dentro da tubulação a uma velocidade muito grande e afetou a válvula que faz a descarga da adutora, ocasionando o rompimento. A distância da estação elevatória ao ponto do rompimento é de 6,3 quilômetros.

Ainda segundo a empresa, desde o início da operação, cerca de 1 milhão de litros de água - suficientes para abastecer 10 mil habitantes - foram distribuídos por caminhões-pipa.

A Sabesp está à disposição pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita. Atendimentos também podem ser feitos via chat ou por email pelo site da companhia.