Cerca de 49 mil moradores dos Jardins ficam sem água

Ao menos 49 mil moradores da região dos Jardins, na zona sul de São Paulo, estão sem água desde as 9 horas deste sábado, 5, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A interrupção no abastecimento ficará até as 3 horas deste domingo, 6, para a realização de serviços de manutenção na região da Paulista. A Sabesp instalará uma válvula redutora de pressão na saída do Reservatório Jardim América, a fim de assegurar a qualidade dos serviços de abastecimento de água aos moradores da região.

Os bairros atingidos são Jardim Europa, Vila Primavera, Jardim América, Jardim Paulistano, Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Vila Uberabinha, Jardim Luzitânia, Parque Ibirapuera, Jardim Paulista, Jardim das Rosas e Cerqueira César.