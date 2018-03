Cerca de 400 funcionários da construção civil fazem passeata em SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Cerca de 400 funcionários da construção civil realizaram, na manhã desta quarta-feira, 17, uma passeata pela zona sul de São Paulo.

Os manifestantes são trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviços para o Shopping Cidade Jardim. Eles reivindicam reajuste salarial e pediram para mudar o portão de entrada para o shopping. Eles entram pelo portão em frente à favela Panorama e reclamam de assaltos. O protesto foi acompanhado por policiais militares do 16º BPM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo se reuniu por volta das 7 horas em frente ao portal principal do shopping, na Avenida Magalhães de Castro, e seguiu em passeata pela Marginal do Pinheiros, passando pela Ponte Estaiada até a Avenida Roberto Marinho, onde o protesto foi encerrado às 11h30, após uma breve assembleia realizada pelo sindicato da categoria.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, eles ocuparam uma faixa das vias por onde passaram, complicando o trânsito na região.