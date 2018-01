Cerca de 300 mil moradores continuam sem água em São Paulo

Cerca de 300 mil moradores da capital paulista ainda enfrentavam, pelo menos até as 8h45, falta de abastecimento de água provocado pelo apagão de terça-feira, que durou cerca de cinco horas em São Paulo. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), a previsão é a de que até o fim da tarde desta quinta-feira, 12, o fornecimento de água seja restabelecido.

As regiões mais afetadas pela falta de água são as zonas sul, nos bairros de Parelheiros, Jardim Ângela e Jardim São Luiz, e na zona norte, nos bairros de Vila Brasilândia e Pirituba. A cidade de Diadema, no Grande ABC, também está enfrentando falta de abastecimento.

A Sabesp informou ontem que pelo menos 10 milhões de pessoas em todo o Estado de São Paulo, equivalente a 24% da população, tiveram problemas de abastecimento de água desde a noite de terça-feira até ontem por causa do apagão. De acordo com a empresa, o desabastecimento afetou 6,7 milhões de pessoas somente na região metropolitana de São Paulo, além de 480 mil habitantes do interior.