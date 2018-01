Cerca de 3 mil sem-teto fazem manifestação em São Paulo

Atualizada às 20h03

SÃO PAULO - Mesmo debaixo de chuva, cerca de 3 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem-teto (MTST), de acordo com a Polícia Militar, saíram em passeata pelas ruas de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 18. O MTST estima que 15 mil pessoas estavam presentes no ato. Os manifestantes pediam a aceleração na votação do Plano Diretor e a transformação do terreno Copa do Povo, em Itaquera, em Zona Especial de Interesse Social (Zeis).

"O importante é mudar o zoneamento. Se vai mudar no Plano Diretor ou no Projeto de Lei, para o MTST não faz diferença. O importante é que construa a quantidade de casas que for necessária para o povo que está lutando lá", afirmou uma das coordenadoras estaduais do MTST, Natália Szermeta, logo no início do ato.

Na tarde de terça-feira, 17, o líder do PT na Câmara Municipal, vereador Alfredinho, protocolou um projeto de lei que transformaria a ocupação Copa do Povo em Zeis. A proposta foi elaborada menos de 24 horas após o partido anunciar que o tema seria excluído do Plano Diretor para receber uma lei específica.