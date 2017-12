Cerca de 250 mil ficam sem água na região metropolitana

A Sabesp concluiu no final da noite desta quarta-feira, 24, os trabalhos de reparo numa tubulação de 60 centímetros de diâmetro, danificada durante obras do Rodoanel.

Cerca de 250 mil moradores dos municípios de Itapecerica da Serra, Embu e Embu-Guaçu tiveram o fornecimento interrompido.

Segundo a companhia que cuida do abastecimento na região, as casas mais próximas dos reservatórios e em locais baixos serão as primeiras a ter o água de volta ainda durante esta madrugada. Para os imóveis mais distantes e nas regiões mais altas, o abastecimento deve voltar ao longo da manhã desta quinta-feira.