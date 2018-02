Cerca de 200 sem-teto ocupam edifício no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de duzentos sem-teto ocuparam um prédio de oito andares na região central de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 1º, para reivindicar políticas públicas de moradia. A ação no edifício da Avenida Cásper Libero foi coordenada pelo Movimento de Moradia para Todos (MMPT) e não houve confronto com a polícia quando as pessoas chegaram ao local, por volta da meia-noite.

Segundo Juvenal da Conceição Pereira, coordenador do MMPT, as famílias recebiam bolsa-aluguel da Prefeitura, mas o benefício terminou há sete meses e não houve renovação ou solução definitiva. "Até hoje a Prefeitura não nos atende, fica adiando reuniões. Queremos carta de crédito para que as famílias possam adquirir um imóvel", disse.

Os proprietários do edifício chegaram ao local por volta das 2h e negociam uma solução para o impasse, segundo Juvenal.