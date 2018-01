Cerca de 200 mil continuam sem água em SP devido ao apagão

Cerca de 200 mil moradores continuam sem água na Região Metropolitana de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 12, por conta do apagão da última terça-feira, 10.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os bairros mais afetados na capital são Pirituba, Chácara Inglesa e Jardim Jaguara, na zona norte; e Jardim São Luiz e Jardim Capela, na zona sul. Algumas regiões mais altas da zona oeste, como Perdizes e Lapa, e parte do município de Diadema também registram deficiência no abastecimento.

A previsão é de que o serviço seja totalmente normalizado ainda nesta tarde.