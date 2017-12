Desabamento de 20 casas em Paraisópolis deixa dois feridos

SÃO PAULO - Cerca de 20 barracos desabaram na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, no início da manhã deste domingo, 5, deixando duas pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 7 horas, após o desmoronamento de um pequeno morro na Rua Pasquale Gallupi, no meio da comunidade, próximo ao cemitério do Morumbi, provocado pelas fortes chuvas que caíram na região durante a madrugada.

As duas vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram levadas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro de Campo Limpo, com ferimentos leves, segundo a Defesa Civil da capital. De acordo com o órgão, agentes da subprefeitura da região iam vistoriar as residências vizinhas para verificar se há algum tipo de dano e, se necessário, interditá-las.

Moradores contaram que o desabamento só não deixou vítimas fatais porque muitas famílias já haviam deixado suas casas nas últimas horas por causa da suspeita de que o morro cederia com a chuva. “Muita gente saiu de pressa porque viu que estava pendendo. A Defesa Civil já tinha passado aqui e cadastrado a gente. É falta de responsabilidade. Ninguém está aqui porque quer. Só queremos moradia”, disse o pintor Francisco Ferreira, de 40 anos.

Dez horas após o deslizamento, ele ainda tentava recuperar alguns pertences sob os destroços. “A geladeira já era, mas estou tentando tirar o motor para vender no ferro velho e conseguir dinheiro para comprar alguma coisa para comer”, contou o pintor, que havia acabado de sair de casa para trabalhar quando o acidente aconteceu. Ele disse que dormiria na casa de algum vizinho e aguardaria o recebimento de uma moradia definitiva pela Prefeitura.

Segundo integrantes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que cercavam o local no início da noite, nove barracos vizinhos ao morro que desmoronou ainda estavam ocupados. A Defesa Civil informou que permaneceria no local avaliando as condições das moradias. Segundo o órgão, sete famílias, com quatro pessoas cada, já foram cadastradas pela Assistência Social, mas, até o momento, “nenhuma delas aceitou encaminhamento para abrigos”.

Chuva. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que os temporais que caíram em São Paulo em junho já fizeram a capital ultrapassar a média histórica de chuva no mês.

Em apenas 24 horas – entre as 9 horas de anteontem e as 9 horas de ontem – foram registrados 73,44 milímetros, segundo registro do Mirante de Santana, na zona norte da capital. Em junho já choveu 119,8 mm – a média histórica é de 55,7 mm.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), deve chover nos próximos dias. Hoje, a temperatura deve ficar entre 16°C e 21°C.