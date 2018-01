Cerca de 2 milhões visitaram cemitérios da Capital Componentes.montarControleTexto("ctrl_texto") Cerca de 2 milhões de pessoas visitaram os 22 cemitérios municipais da cidade e o Crematório da Vila Alpina, segundo estimativa do Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP). Os cemitérios mais visitados desde o sábado foram o da Vila Formosa (maior cemitério da América Latina), que recebeu cerca de 350 mil visitantes; o do Araçá, com cerca de 100 mil visitantes; o Quarta Parada; e o Cachoeirinha, com cerca de 60 mil pessoas cada.