Cerca de 2 milhões devem deixar SP neste feriado

A Operação Estrada visa o monitoramento da saída da capital dos mais de 1,8 milhão veículos e será realizada na quarta-feira, no período da tarde, e na quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. O acompanhamento do retorno à cidade será implantado no domingo, no período da tarde, e na segunda-feira, no período da manhã.

Essa operação, segundo a CET, tem como objetivo garantir segurança, fluidez e mobilidade dos motoristas e pedestres, mesmo considerando o grande aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos e chegadas das rodovias.

Terminais rodoviários. Os agentes e técnicos da CET também estarão monitorando e operacionalizando o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara para garantir maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos usuários e passageiros.

Rotas alternativas. Os motoristas que se dirigem às rodovias devem evitar utilizar o sistema viário na quarta-feira, no horário entre 14h e 22h, programando sua viagem preferencialmente para o período entre 22h de quarta-feira e 6h de quinta-feira.

Os motoristas oriundos da região Norte do País que acessam as rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul, devem utilizar as Rodovias D. Pedro I e Rodoanel Governador Mário Covas.

Já os motoristas vindos da região Sul que acessam as Rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco e sistema Anhanguera-Bandeirantes também devem utilizar o Rodoanel Governador Mário Covas e Rodovia D. Pedro I.

Aos motoristas que vêm do interior de São Paulo, com destino ao Litoral Paulista através do sistema Anchieta/Imigrantes, a recomendação é que evitem trafegar na malha viária da Cidade, especialmente na Marginal do Rio Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes, utilizando o Rodoanel Governador Mário Covas.

Rodízio. Na sexta-feira, estará suspensa a Operação Horário de Pico (Rodízio Municipal) para veículos de passeio e caminhões, ficando mantida a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). Na segunda-feira, o Rodízio Municipal volta a valer normalmente. As ciclofaixas de lazer serão ativadas normalmente, somente no domingo.