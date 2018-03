Cerca de 2 mil estudantes protestam contra aumento de ônibus em SP

SÃO PAULO - Cerca de 2 mil estudantes fazem um protesto na região central de São Paulo contra o aumento na tarifa de ônibus de R$ 2,70 para R$ 3. A concentração, organizada pelo Movimento Passe Livre, teve início às 17h, na altura do número 2173 da Avenida Paulista, na faixa da esquerda.

No momento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, às 19h50, os manifestantes estão na Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Alameda Santos, e, deitados e sentados, bloqueavam a via.

Na semana passada um outro protesto contra o aumento na tarifa terminou em confusão quando os estudantes tentavam fechar a Avenida Ipiranga, e foram alvo de bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta e balas de borracha por parte da Polícia Militar (PM).

Foi o segundo ano consecutivo de reajuste de ônibus. Segundo o prefeito Gilberto Kassab (DEM), o acréscimo é necessário para custear a construção de novos terminais de ônibus e a ampliação da frota dos coletivos.