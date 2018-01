Cerca de 2,4 milhões participaram do Réveillon na Paulista

A apresentação do Skank foi um dos pontos altos da virada de ano na Avenida Paulista, em São Paulo. O show do grupo mineiro começou à 0h20 desta quinta-feira e durou mais de uma hora. A Polícia Militar estima que 2,4 milhões de pessoas participaram do Réveillon na Paulista. Ainda segundo a PM, não foram registrados incidentes graves. A queima de fogos também não decepcionou quem foi à festa, foram 15 minutos do show de boas-vindas a 2009, montado em dois prédios da Paulista que ficam atrás do palco. Veja também: Confira fotos da festa paulista Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo O prefeito Gilberto Kassab (DEM) também compareceu ao evento. Ele apenas disse que hoje é um dia de festa e não quis se estender sobre a posse para um novo mandato, que ocorre nesta quinta-feira à tarde. Afirmou somente que está "preparado para a grande responsabilidade de governar uma cidade como São Paulo". O prefeito ficou no palco com o cantor Daniel, que levou seu pai para cantar "O Menino da Porteira", um grande clássico da música sertaneja. O grupo KLB encerrou o show às 22h45 com a música "Olhar 43" do grupo RPM. E na sequência o palco foi do cantor Daniel, que comandou a contagem regressiva à meia-noite. Daniel foi seguido pelo grupo de pop rock Skank. O encerramento ficou por conta da escola de samba Vai-Vai. Fotos: José Patrício/AE Policiais a pé e usando motos fazem cordão, para retirar as pessoas da avenida após o termino da festa.