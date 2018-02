Cerca de 162 mil moradores ficam sem água na zona leste nesta terça-feira

SÃO PAULO - Aproximadamente 162 mil moradores da zona leste da capital paulista terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira, 2, para serviços de lavagem de reservatório de água tratada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com a companhia, a interrupção do fornecimento começa às 8h para 161.500 mil habitantes do bairro Cidade Tiradentes, com previsão de término para as 18 horas. A normalização total do abastecimento deve ocorrer até as 23h do mesmo dia.

Os bairros afetados pela interrupção no abastecimento são Barro Branco 2, Cohab Área Treze, Cohab Cidade Tiradentes, Cohab Santa Etelvina VII, Conjunto Santa Conceição, Inácio Monteiro, Jardim Hortência, Jardim Pedra Branca, Jardim Santa Etelvina, Jardim Santa Terezinha e Jardim Santo Antônio.