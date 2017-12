Cerca de 140 mil moradores da Grande São Paulo ficarão sem água na terça

SÃO PAULO - Cerca de 140 mil moradores de Itapecerica, Embu e Embu Guaçu, na Grande São Paulo, ficarão sem água entre 7h e 17 horas de terça-feira, 27.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a interrupção do abastecimento será necessária para a troca e instalação de válvulas na rede adutora, além de conserto de vazamento na descarga do reservatório, visando melhorar a segurança operacional do reservatório e aumentar a oferta de água para toda a região.

Ainda segundo a Sabesp, moradores de todos os bairros de Itapecerica e Embu Guaçu e mais o bairro de Santo Antônio, em Embu, devem ficar sem água. O fornecimento deve estar normalizado gradualmente até o início da madrugada de quarta-feira, 28.

A Sabesp pede a colaboração para economia de água, utilizando-a de forma consciente e evitando desperdícios. Os casos de emergência serão atendidos online (www.sabesp.com.br) e pela Central de Atendimento 195. A chamada é gratuita.