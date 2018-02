Cerca de 1,8 milhão de veículos devem trafegar nas rodovias de SP no Natal

CAMPINAS - A previsão é que 1,8 milhão de veículos utilizem as rodovias do interior de São Paulo que cortam a região de Campinas neste fim de semana prolongado de Natal. Para evitar congestionamentos, as obras foram suspensas nos dias de maior fluxo de veículos.

No sistema Anhanguera e Bandeirantes, são esperados 840 mil motoristas nas entradas e saídas da capital, entre sexta-feira, 21, e terça-feira, 25. A concessionária (AutoBAn) orienta quem vai pegar a estrada no sentido interior a evitar os horários das 15h às 21h, desta sexta-feira, e das 9h às 14h, do sábado, 22. Para quem viaja para a capital, o maior fluxo de veículo é esperado no fim do feriado, na terça-feira, 25, entre 15h e 23h.

As obras na Anhanguera e na Bandeirantes, que têm provocado congestionamento em alguns pontos, como Jundiaí, Campinas e Sumaré, serão suspensas nos dias de partida e chegada do feriado.

Para melhorar a distribuição de tráfego, os caminhões também estão proibidos de circular na rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, no trecho entre Jundiaí e São Paulo, no domingo, 23, e na terça-feira, 25, das 14h às 22h. Eles devem obrigatoriamente usar a Anhanguera nesse percurso do km 48 ao km 23.

Nos cinco dias do feriado de Natal do ano passado aconteceram 120 acidentes, com 82 feridos e uma morte, nas duas rodovias. O movimento foi de 798 mil veículos.

Litoral e Rio

No corredor D. Pedro I são esperados 897 mil veículos nos quatro dias do feriado de Natal. Só na rodovia D. Pedro I, principal ligação do interior paulista com o Litoral Norte, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, 618 mil motoristas são aguardados.

A concessionária (Rota das Bandeiras) decidiu suspender todas as obras de recuperação do pavimento no período de Natal e Ano Novo. O trabalho será interrompido nesta quinta-feira, 20, e só retornam no dia 7 de janeiro.

Circuito das Águas

Na rodovia Campinas-Mogi (SP-340) devem passar pelo menos 112 mil veículos durante o feriado de Natal. A via é a principal ligação para o Circuito das Águas paulista e para o Sul de Minas Gerais. A concessionária (Renovias) diz não esperar congestionamentos, já que muitos dos usuários estão em período de férias.

Operação Natal

Na rodovia Anhanguera haverá o reforço de fiscalização e policiamento entre o sábado, 22, e segunda-feira, 24, no trecho do km 11 ao 47, entre Jundiaí e São Paulo. É que crianças e adolescentes ficam às margens da rodovia nesses dias aguardando presentes e donativos, entregues por motoristas que param no acostamento.

A Polícia Militar Rodoviária vai circular nesse trecho, entre 8h e 18h, para coibir a parada irregular de carros na pista. Os policiais vão orientar os motoristas sobre o local mais adequado e seguro para a entrega de donativos, como centros comunitários, creches, igrejas e instituições, informou a AutoBan.