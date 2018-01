Cerca de 1,7 milhão de veículos devem deixar SP no carnaval

Cerca de 1,7 milhão de veículos devem sair da capital paulista durante o feriado prolongado de carnaval. A estimativa é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que montará uma operação para garantir a segurança dos motoristas e pedestres e a fluidez nas vias, sobretudo nos acessos a estradas e nas regiões dos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no carnaval Até 520 mil veículos devem ir ao litoral paulista no carnaval Blog: dicas e ideias para curtir e para fugir do carnaval A CET recomenda aos usuários das rodovias próximas da capital que evitem circular pela Marginal do Tietê entre sexta-feira, 20, e sábado, 21, por conta da movimentação no entorno do Sambódromo do Anhembi, na zona norte. Informações sobre o trânsito podem ser obtidas no site da companhia ou pelo telefone 1188.