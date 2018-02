Cerca de 1,7 milhão de carros deve deixar São Paulo durante o feriado

SÃO PAULO - Aproximadamente 1,7 milhão de veículos deve deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do Estado no feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa, segundo estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Operação Estrada será realizada nos principais horários previstos para os veículos se dirigirem às estradas: na quarta-feira, 20, no período da tarde, e na quinta-feira, 21, nos períodos da manhã e da tarde.

O objetivo da operação é garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a mobilidade dos motoristas e pedestres devido ao intenso aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos das rodovias, entre os dias 20 e 25 de abril.

Na volta, a operação ocorre no domingo, 24, no período da manhã e da tarde, e na segunda-feira, 25, no período da manhã.