Cerca de 1,6 milhão de carros devem circular por estradas paulistas

SÃO PAULO - Cerca de 1,6 milhão de carros circularão pelas estradas do interior e litoral do Estado de São Paulo nos quatro dias da Operação Proclamação da República, segundo levantamento realizado pela Secretaria dos Transportes estadual.

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16 às 24 horas de sexta-feira, 12, e das 7 às 15 horas do sábado, 13. Na volta, o maior movimento deve ocorrer das 15 e 24 horas, de segunda-feira, 15. O maior fluxo de veículos deverá ser registrado nas estradas que levam ao litoral.

Na cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai fazer operação de trânsito para monitorar e auxiliar a circulação do grande número de veículos nas vias, como as marginais, avenidas dos Bandeirantes, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim Farah Maluf e os eixos Norte-Sul e Leste-Oeste, além dos principais cruzamentos da cidade.

Litoral. No sistema Anchieta-Imigrantes, que deve receber até 350 mil veículos em quatro dias, a Operação Descida (7x3) será implantada na sexta-feira a partir das 15 horas. Às 2 horas da madrugada de sábado o operação volta esquema normal (5x5), mas será retornará no mesmo dia, das 7 às 20 horas. No domingo, 14, a operação descida (7x3) será novamente implantada a partir das 8 horas e se estenderá até as 14 horas.

Para facilitar o retorno dos motoristas à capital, a Ecovias irá implantar a operação subida 2x8 já no domingo, 14, a partir das 19 horas. Na segunda-feira, 15, a operação subida volta a ser implantada, no esquema 4x6, das 10 às 24 horas. Está previsto que a operação normal (5x5) volte a partir das 2 horas da terça-feira, 16.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de serra, com início no km 64, será implantada uma faixa suplementar para a descida, através de canalização por cones. Na Rio-Santos (SP-055) será feito um acesso alternativo à Riviera de São Lourenço através de Via Marginal e ampliada a fluidez do trânsito com uma terceira faixa.

O tráfego de caminhões será suspenso no sentido Sul da Rodovia Mogi-Bertioga, do km 77 ao 92, no sábado, 13, das 8 às 12 horas e na segunda-feira, 15, no mesmo horário. A proibição volta no sentido Norte, do km 92 ao 77, no domingo, 14, e na segunda-feira 15, das 15 às 23 horas.

Interior. Quem viajar para o interior pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes encontrará a operação caminhão no domingo e na segunda, das 14 às 22 horas, que desvia o tráfego de veículos pesados da Rodovia dos Bandeirantes para a Anhanguera, no trecho do km 47 ao 23, entre Jundiaí e São Paulo, com saída no km 48 da Bandeirantes.

Balsas. Na travessia Santos-Guarujá são esperados 121,6 mil veículos, operando com oito embarcações. Em Bertioga duas balsas atenderão cerca de 6,6 mil usuários. No litoral norte, a travessia São Sebastião-Ilhabela disponibilizará cinco balsas para um movimento aproximado de 23,6 mil veículos.

Para o litoral sul são esperados 3,9 mil veículos para a travessia Iguape-Juréia, com duas balsas. Em Cananéia-Continente uma embarcação fará a travessia de cerca de 1,5 mil veículos e em Cananéia-Ilha Comprida são esperados 2,8 mil veículos com duas balsas em operação.

Informações sobre o sistema operacional das travessias como número de embarcações em operação, tempo de espera e condições meteorológicas, poderão ser obtidas por meio do número 0800 77 33 711.