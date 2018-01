Cerca de 1,3 milhão de veículos devem deixar SP no feriado

Cerca de 1,3 milhão de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao litoral e ao interior do Estado entre os dias 8 e 13 de julho, feriado prolongado da Revolução Constitucionalista. Por isso, neste período, a CET vai implantar a Operação Estrada. A CET recomenda que os motoristas evitem pegar a estrada entre 14h e 22h da quarta-feira, 8.

Para evitar o trânsito, a recomendação é programar a viagem para o período das 22h de quarta-feira às 6 horas de quinta-feira, 9. Aos caminhões, a CET recomenda evitar a Marginal do Tietê na quarta.

O trânsito nas regiões próximas aos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara será monitorado para garantir a acessibilidade dos usuários.

Os principais pontos de operação serão as marginais do Tietê e do Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, Presidente Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim Farah Maluf, Professor Abraão de Morais, Professor Francisco Morato e nos eixos Norte-Sul e Leste-Oeste, além dos principais cruzamentos da cidade.