Cerca de 1,3 milhão de veículos devem deixar SP no feriado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar uma operação especial, entre esta sexta-feira, 17, e terça, 21, para melhorar o acesso às rodovias durante o feriado prolongado de Tiradentes. A previsão é de que 1,3 milhão de veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do Estado no período. Já a estimativa da Secretaria Estadual de Transportes é maior. O órgão calcula que cerca de 1,6 milhão de veículos saiam da cidade.

A recomendação é de que os motoristas evitem viajar, por conta do alto volume de veículos, das 14 às 22 horas de amanhã, preferencialmente programando a viagem para o período das 22 às 6 horas. A CET colocará guinchos em pontos estratégicos nos principais corredores de tráfego da cidade e nas proximidades das rodovias para acelerar eventuais remoções.

Para amenizar o trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) afirma que todas as obras ao longo dos 22 km de rodovias estaduais de São Paulo serão suspensas nos períodos de tráfego mais intenso.

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, espera receber 290 mil veículos. A empresa implantará a Operação Descida (7x3) das 8 horas às 17 horas de amanhã e das 17 horas às 21horas de segunda-feira. No domingo, o sistema funcionará no esquema 5x5. A volta do feriado para quem deixa a Baixada Santista será feita no esquema (2x8) entre as 10 horas e as 21horas da terça-feira.

Na Tamoios, a Polícia Rodoviária poderá implantar uma faixa extra para a descida. O tráfego de caminhões está proibido no sentido sul, das 18 horas à meia-noite de hoje e das 8h às 12h de amanhã. A restrição no sentido norte, do km 92 ao 77 km, será no domingo e terça, das 15 horas às 23 horas.

Entre as 14 horas e as 22 horas de terça-feira, os caminhões que usarem o sistema Anhanguera-Bandeirantes só poderão circular pela Anhanguera. O mesmo procedimento será adotado pela concessionária ViaOeste, que proibirá o tráfego de caminhões na Castelo Branco, sentido capital, no domingo, das 14 horas às 23 horas.