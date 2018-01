Centro financeiro da capital, Faria Lima está no coração do Itaim Bibi

Uma das principais avenidas da zona sul de São Paulo, a Faria Lima corta o Itaim Bibi de lado a lado. A via foi idealizada a partir do alargamento da rua Iguatemi, que ainda possui um trecho original no perímetro do bairro, com cerca de 500 metros, na divisa com o Jardim Paulistano. Com 4,6 quilômetros de extensão, a avenida continua até o bairro de Pinheiros. As obras foram iniciadas em 1967, sendo entregues na década de 1970.

Desde então, uma intensa especulação imobiliária começou na avenida, hoje considerada novo centro financeiro da capital, porque tem recebido diversas empresas vindas da Avenida Paulista. Poucas construções da antiga rua Iguatemi ainda estão de pé. Uma dessas casas é a do casal Fábio e Renata Prado, que se transformou na sede do Museu da Casa Brasileira.

Após novas obras, dois túneis foram construídos sob a via, nos cruzamentos com as avenidas Cidade Jardim e Rebouças. E o Largo da Batata, onde está localizada a estação Faria Lima do Metrô e o Mercado de Pinheiros, se tornou parte integrante da avenida.

Brigadeiro. O nome da avenida é uma homenagem ao Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito da cidade entre 1965 e 1969. José Vicente de Faria Lima, nasceu em Vila Isabel, no Rio, em 7 de outubro de 1909. Com 21 anos de idade iniciou sua carreira na FAB e em 1958 chegou ao cargo de brigadeiro do ar.

Participou da criação do Ministério da Aeronáutica, como assistente técnico do então Ministro Salgado Filho. Foi chefe da comissão da Aeronáutica nos EUA e comandante do Campo de Marte. Chamado por Jânio Quadros, assumiu a presidência da VASP. Em março de 1965, foi eleito prefeito de São Paulo. A administração de Faria Lima notabilizou-se por diversas obras de mobilidade, entre elas as Marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas Sumaré e Radial Leste e o início do Metrô.