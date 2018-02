Centro de tratamento de viciados recebe 189 pessoas em menos de um mês

Em menos de um mês, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), que faz parte do Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack, internou 189 dependentes químicos, sendo que 47 internações aconteceram somente durante o Carnaval. Levantamento feito pelo governo estadual mostra que 84% dos internados são do sexo masculino e que 94% deles têm idades entre 18 e 59 anos.

Entre as internações, 90% delas foram feitas com o consentimento do paciente e o restante, cerca de 18 pacientes, foram internados involuntariamente, mas com o consentimento da família. Durante os 23 dias desde a criação do programa, nenhum usuário teve internação compulsória.

Neste mesmo período, o número de ligações de familiares e pacientes aumentou em quase 20 vezes e 1.203 atendimentos foram feitos pelo Cratod.

Os números foram divulgados durante a inauguração de uma tenda destinada ao atendimento e triagem dos usuários e familiares que chegam ao Cratod, na manhã desta quarta-feira, 12. De acordo com o governador Geraldo Alckmin a demanda foi maior que a esperada. "É um trabalho ininterrupto e vamos fortalecer as equipes", disse.