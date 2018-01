Centro de São Bernardo do Campo alaga e pessoas ficam ilhadas

O município de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, sofre com áreas alagadas em razão das fortes chuvas que atingem a região na tarde desta segunda-feira, 1º.

Segundo o Centro de Reflexão do Trânsito (CRT), por volta das 18h40, havia um ponto de alagamento intransitável na Avenida Piraporinha, esquina com Avenida Robert Kennedy, na divisa com Diadema.

O centro registrava pontos de alagamentos transitáveis na Avenida Prestes maia, com Rua Marechal Deodoro; no entorno do Paço Municipal e na Rua Jurubatuba, no cruzamento da Rua Djalma Dutra, onde apenas caminhões e ônibus conseguem transitar.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu inúmeras chamadas para socorrer pessoas ilhadas e árvores caídas, principalmente nas avenidas Piraporinha, Brigadeiro Faria Lima, Rua Jurubatuba e no Corredor ABD. Não há registro de pessoas feridas ou desaparecidas na região.