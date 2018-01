O novo Centro de Processamento de Dados da Polícia Civil de São Paulo deve acabar com os problemas no sistema de registro de ocorrências policiais nas delegacias. Isso é o que espera o secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. As falhas obrigam vítimas a voltar à delegacia em outro dia para fazer o boletim. A migração para o novo sistema será concluída em fevereiro de 2011.