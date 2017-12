Centro da capital é quase um 'paraíso' do transporte Em comparação com o resto da cidade, o centro de São Paulo pode ser considerado um "paraíso" do transporte. Todos os seis distritos onde os moradores menos demoram para ir de casa ao trabalho ficam na região central. Os recordes ficam com Pari e República, onde o tempo gasto no trajeto é, em média, de 30 minutos. Para se ter uma ideia, isso representa quase metade da média da cidade (52 minutos) e quase um terço do que se gasta em Cidade Tiradentes (79 minutos).