Centro Cultural SP quer dar nome a estação O Centro Cultural São Paulo (CCSP) lançou um abaixo-assinado pela inclusão do nome do centro ao da Estação Vergueiro do Metrô, que fica ao lado. Segundo o texto, o nome Estação Vergueiro-Centro Cultural São Paulo reforçaria a importância do CCSP na história das políticas culturais da cidade. A instituição faz 30 anos no dia 13 de maio. Para assinar: www.centrocultural.sp.gov.br/abaixo_assinado.asp.