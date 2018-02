Centro comercial em Sorocaba vai usar prédios de 1881 e 1913

Os prédios de duas fábricas de tecidos centenárias serão restaurados para abrigar um shopping no centro de Sorocaba, a 92 km de São Paulo. A Fábrica Nossa Senhora da Ponte, construída em 1881 (a primeira indústria têxtil da cidade), e a Santo Antonio, inaugurada em 1913, têm arquitetura inglesa e fachadas em alvenaria de tijolos aparentes com grandes chaminés

As construções são vizinhas, perfazem 27 mil metros quadrados e vão abrigar o Pátio Cianê Shopping, com 238 lojas. O empreendimento, uma parceria entre o grupo Saphyr e o fundo Hemisfério Sul Investimentos (HSI), será inaugurado em novembro de 2013.

O conjunto foi tombado pelo patrimônio histórico municipal em 1996. Os estudos para a restauração histórica dos prédios começaram em 2005. Duas empresas do ramo - Estúdio Sarasá e CO Restaurações - já trabalham no restauro com a técnica retrofit, que revitaliza imóveis antigos sem alterar a estrutura original.

Segundo Antonio Luis Sarasá, especialista em restauro, o conjunto de instalações foi escaneado, o que possibilitou a identificação dos detalhes arquitetônicos, como os materiais usados na construção. Rachaduras, trincas e outras marcas do tempo na estrutura foram mapeadas. A descamação das pinturas existentes determinou as cores que serão usadas no restauro.

Durante a escavação do subsolo para a construção do estacionamento, foram encontradas louças inglesas anteriores a 1913 e material cerâmico com marcas de patas de animais. De acordo com a arqueóloga Patrícia Fisher, a escavação foi autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e o material deve ser encaminhado a um museu.

O restauro e a adequação dos prédios vão custar R$ 360 milhões. O shopping terá 1,2 mil vagas de estacionamento, praça de alimentação e cinema.

Proliferação. O Pátio Cianê é um de cinco shoppings em construção quase simultânea em Sorocaba. O Plaza Itavuvu está parcialmente em funcionamento desde agosto. O Cheda's deve abrir nos primeiros meses do próximo ano no centro. O Shopping Cidade tem inauguração prevista para abril. No segundo semestre, abre as portas o Iguatemi Sorocaba.

Este último tem planta dividida entre os municípios de Sorocaba e Votorantim. A primeira fase, com inauguração prevista para setembro de 2013, terá 236 lojas distribuídas em corredores amplos, com jardins internos e decoração luxuosa. A entrada principal segue a linha open mall, com jardins, cafés, sorveterias e restaurantes.

O primeiro shopping da cidade, o Sorocaba, surgiu em 1981. Depois vieram o Panorâmico (1989) e o Esplanada (1991). Levou quase 20 anos para a cidade chegar a seu quarto shopping, o Villágio, inaugurado em 2010. Agora, em dois anos, a cidade vai ganhar mais seis: além dos cinco em construção, há um em planejamento. A Enplanta Shoppings entrou com pedido para apresentar o estudo de impacto de vizinhança na região do Cerrado, na zona oeste de cidade, para mais um centro de compras. A obra deve começar em 2013.