Center Norte funciona normalmente nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O Shopping Center Norte abriu normalmente na manhã desta sexta-feira, 7, após dois dias fechado por determinação da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a assessoria do shopping, os lojistas estavam se organizando, logo depois da abertura, para fazer o abastecimento de mercadorias. Além do Center Norte, as lojas do Lar Center e o supermercado Carrefour, que também estavam lacrados, voltaram a funcionar normalmente nesta sexta-feira.

O shopping foi interditado após a exigência para a instalação de um sistema emergencial de drenos para extração de gás metano ser atendida. Na quarta-feira, os técnicos da companhia realizaram uma vistoria na área do shopping e constataram que o sistema de 11 drenos verticais estava operando em sua totalidade.

Nesta quinta-feira, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anunciou a suspensão da multa diária de R$ 17.450,00 imposta, desde 19 de setembro, ao shopping. Dos 27 poços monitorados, apenas dois acusaram pressão suficiente para a migração do metano ao ambiente interno do shopping, segundo a Cetesb.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Cetesb, porém, continua com a determinação para que o Center Norte complemente as investigações em outras áreas do empreendimento, de 300 mil metros quadrados e 331 lojas, para se verificar a necessidade de ampliação do sistema de exaustão do metano.

O centro comercial também terá que complementar as investigações nas áreas do Lar Center e supermercado Carrefour.