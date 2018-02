Center Norte diz que já instalou drenos solicitados pelo Ministério Público

SÃO PAULO - A assessoria de imprensa do shopping Center Norte divulgou nota no final desta quarta-feira, 5, informando que já foram instalados 11 drenos para exaustão de metano presente no subsolo do empreendimento. O número ultrapassa o estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta, assinado com o Ministério Público e com a Cetesb na semana passada, que previa a colocação de nove drenos.

A instalação dos sistemas de mitigação de gases é uma das exigências da Cetesb e integra o plano de gerenciamento ambiental da área. O shopping afirmou que está cumprindo todas as outras exigências do TAC e da Cetesb, como o monitoramento diário de toda a área do empreendimento, e que a segurança dos frequentadores, lojistas e funcionários está garantida.

Na tarde desta quinta-feira, 6, será realizada uma vistoria no centro comercial para verificar as medidas que foram tomadas para instalar o sistema de drenos.

Desde o dia 19 de setembro, a Cetesb aplica ao Center Norte uma multa diária no valor de R$ 17.450,00 pelo não cumprimento das intervenções emergenciais exigidas pelo órgão ambiental para garantir a segurança no local. Ontem, o mesmo juiz que havia dado a liminar que permitia o funcionamento do prédio, cassou a medida e hoje o shopping já amanheceu fechado.

Mais cedo nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse acreditar que o shopping ficaria fechado por poucos dias. "Minha sensibilidade diz que em poucos dias a prefeitura poderá suspender a interdição", afirmou.