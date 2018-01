CENÁRIO: Sem animais, não se chega a novas drogas As imagens dos beaglezinhos fofos resgatados do laboratório são de derreter o coração do mais bruto dos marmanjos - e por isso mesmo acabam obscurecendo as ideias sobre as pesquisas realizadas com animais. Mas a realidade é que essa é ainda a melhor forma de testar possíveis fármacos e vacinas para humanos. Há alternativas para etapas iniciais, como avaliar toxicidade em pele artificial ou em células humanas cultivadas em laboratório. Técnicas in vitro avançadas e modernas simulações de computador da evolução da doença e sua interação com a candidata à droga eventualmente poderão substituir as cobaias. Mas hoje ainda não se chega ao produto final sem testá-lo em animais.