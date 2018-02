CENÁRIO: plano de segurança saiu por R$ 27,5 mi; governo previa mais

Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, "os principais investimentos visam a modernizar as Forças Armadas e não apenas atender às demandas dos grandes eventos, iniciados em 2012 com a conferência ambiental Rio+20, que só terminam com Olimpíadas de 2016". Há 14.306 militares envolvidos na Jornada e na agenda do papa no Rio. Em Aparecida, havia outros 4.040. Além dos soldados, há também médicos, psicólogos, enfermeiros e pessoal de logística.