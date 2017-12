CENÁRIO: Padilha fala em reunião ministerial para afinar discurso O Planalto montou uma força-tarefa para esclarecer os ministros das mais variadas áreas do governo sobre pontos do programa Mais Médicos e sair em defesa da iniciativa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou e discursou ontem na reunião fechada com 20 titulares de pasta. A intenção do governo com a reunião foi afinar o discurso sobre temas caros ao Planalto, como o Mais Médicos e os avanços dos programas sociais, visando às campanhas do próximo ano.