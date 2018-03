CENÁRIO: experiência com grupos sociais pode contar a favor O médico Fábio Mesquita enfrentará uma série de desafios no cargo que passa a ocupar a partir de julho. O programa de aids do País - que já foi referência mundial - não tem mais as ONGs como braço direito para as ações de prevenção, adota estratégias tímidas de tratamento e sofreu forte redução do quadro de funcionários.