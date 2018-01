Cenário eleitoral não deve mudar Se observarmos a configuração do mapa eleitoral em São Paulo, a gente constata que os candidatos do PSDB costumam ganhar em Jardins, Pinheiros, Perdizes, Higienópolis. Na periferia, no extremo sul e no extremo leste de São Paulo, o PT ganha. É justamente nessas regiões que há moradores isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Provavelmente, essas pessoas isentas do IPTU, por causa do tamanho do imóvel, não terão cobrado o imposto.