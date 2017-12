Cemitérios de SP devem receber 1 milhão de pessoas neste feriado de Finados

SÃO PAULO - Aproximadamente 1 milhão de pessoas devem visitar os 22 cemitérios da capital paulista, nesta quinta-feira, 2, dia de Finados.

A prefeitura organizou uma força tarefa para receber os visitantes. Os cemitérios estarão abertos no horário regular, das 7h às 18h.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também irá monitorar o trânsito nas imediações dos principais cemitérios de São Paulo. Agentes vão orientar o desvio de trânsito e travessia de pedestres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Sabesp irá disponibilizar carros pipa para os cemitérios com maior fluxo de visitantes, caso haja necessidade do recurso. As prefeituras regionais mantêm equipes em prontidão para a execução do serviço de limpeza no entorno dos cemitérios, durante e após o horário de funcionamento.

Linhas de ônibus. Para facilitar o deslocamento das pessoas que pretendem visitar algum dos cemitérios da cidade de São Paulo algumas linhas de ônibus vão contar com placas no para-brisa indicando os cemitérios que fazem parte do itinerário.

Além das linhas convencionais, a SPTrans ativou uma linha especial para atender aos visitantes do cemitério da Vila Formosa, na zona leste, o maior cemitério da América Latina. A linha 233F/10 Term. A.E. Carvalho – Term. Vila Carrão fará o transporte até o local com oito ônibus. A linha será tarifada normalmente e aceitará o Bilhete Único. Outras dez linhas de ônibus municipais terão seus itinerários desviados.

Para mais informações acesse o site da prefeitura.

Treze parques municipais, que tiveram a visitação suspensa por tempo indeterminado, por precaução, após primatas apresentarem o vírus da febre amarela permanecerão fechados.

As 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participam da campanha de vacinação contra a febre amarela na zona Norte do município de São Paulo estarão de plantão durante o feriado de Finados.

O rodízio municipal de veículos será suspenso nesta quinta-feira e sexta-feira, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os veículos de placas finais 7 e 8, 9 e zero, poderão circular livremente pelo centro expandido da cidade, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Na quinta-feira, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) também estarão suspensas. Mas na sexta-feira, a restrição volta a vigorar normalmente. Já o serviço de Zona Azul funcionará conforme sinalização existente, de acordo com as placas indicativas.

As Ciclofaixas de Lazer serão ativadas na quinta-feira, 2, feriado de Finados, e também no domingo, 5, das 7h00 às 16h00.

A CET implantará a Operação Estrada para o feriado prolongado, entre esta quarta-feira,1º,e segunda-feira, 6. Estima-se que aproximadamente 1,7 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do estado.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.