Cemitérios de Manaus estão à beira do colapso

Há dois anos, restos mortais de sepulturas antigas estão sendo retirados do Cemitério do Tarumã, na zona oeste da capital, para o ossário do local. Fundado há 36 anos e já ocupado por mais de 80 mil túmulos em 60 quadras, o cemitério é o único dos seis de Manaus onde a prefeitura dispõe de concessões temporárias dos túmulos e, portanto, pode retirar os restos mortais antigos para novos sepultamentos.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), no Tarumã são realizados até 8,5 mil enterros por ano. Nos outros cinco cemitérios da cidade, segundo a pasta, o que há ainda disponível em espaço são jazigos familiares e não há estimativas do número de enterros.

Ainda de acordo com a secretaria, a prefeitura procura um terreno para um novo cemitério desde 2010 e já há espaços sendo estudados. Até o fim do ano, a prefeitura deve aumentar a área do Tarumã em cerca de 30 mil metros quadrados.

Lei. Em 2008, para tentar evitar o colapso nos cemitérios, a prefeitura regulamentou uma lei que determina que as sepulturas das concessões temporárias dos cemitérios de Manaus sejam desocupadas em quatro anos, no caso de adultos, e em dois anos, no caso de crianças de até 10 anos, a contar da data do sepultamento. Os prazos não podem ser prorrogados e os restos mortais são destinados ao ossário de cada cemitério.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em junho do ano passado, foi lançado um edital de convocação para regularizar pendências de concessão de uso de sepulturas no Tarumã, especialmente as abandonadas e em ruínas. Em cinco meses, menos de 20% das 7 mil pessoas com pendências se apresentaram. Cerca de 4 mil sepulturas foram então esvaziadas e os ossos, transferidos para um ossário.