Cemitérios da capital devem receber cerca de 2 milhões de pessoas

SÃO PAULO - Cerca de 2 milhões de pessoas devem visitar os 22 cemitérios municipais de São Paulo e o crematório "Dr. Jayme Augusto Lopes", na Vila Alpina, na zona leste, até o Dia de Finados nesta terça-feira, 2. Os locais estarão abertos das 7 às 19 horas neste feriado. Nos outros dias, voltam ao horário normal, das 7 às 18 horas.

Devido ao feriado foram reforçadas as atividades regulares de manutenção e conservação, que incluem a limpeza, pintura de muros, reestruturação de calçamentos, além do corte de grama e mato. Os trabalhos das equipes de limpeza e manutenção interna serão intensificados nos cemitérios. A expectativa para este ano é que sejam recolhidos aproximadamente 1,5 mil toneladas de lixo.

O Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP) alerta para que os familiares e visitantes dos cemitérios não utilizem o serviço dos chamados "enxadinhas" - pessoas que oferecem serviços diversos, como limpeza de túmulos ou vigilância. Antes de contratar qualquer profissional de manutenção de jazigos, as famílias podem consultar as respectivas administrações dos cemitérios sobre o credenciamento destas pessoas.

Aproximadamente mil funcionários, devidamente uniformizados, estarão em plantão nos cemitérios para orientarem os visitantes. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone: 0800-109850.

Transporte. Visando facilitar a ida aos cemitérios da capital, a SPTrans fará uma operação especial amanhã. Serão 336 linhas de ônibus com frota reforçada e partidas dimensionadas à demanda, que irão operar com placas no vidro frontal indicando quais cemitérios atendem. Além disso, será criada a linha 233F/10 Terminal A. E. Carvalho - Terminal Vila Carrão. Enquanto a linha 233C/10 A.E. Carvalho - CERET deverá operar com a mesma programação utilizada nos dias úteis.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará amanhã um esquema especial de trânsito nas imediações dos principais cemitérios da cidade de São Paulo. A CET fará bloqueios, alterações de sentido de circulação, orientação de trânsito, travessia de pedestres para facilitar o tráfego nos arredores dos cemitérios.