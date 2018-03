Cemitério pede 40 coveiros O administrador do cemitério Trilha do Céu, Ruy Marques Teixeira, pediu à Prefeitura 40 coveiros extras. Localizado em Conselheiro Paulino, uma das regiões mais devastadas de Nova Friburgo, o Trilha do Céu tem 3,5 mil sepulturas. "Fazemos três enterros por dia, no máximo quatro. Trabalho normalmente com três coveiros. Imagina, eles não dariam conta de 80, 100 enterros." O contingente é formado por servidores e funcionários terceirizados.