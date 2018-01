Cemitério em SP tem homenagem a Ayrton Senna e Içami Tiba

Durante a manhã desta segunda-feira, 2, comemoração do Dia de Finados, foi intenso o movimento no Cemitério do Morumbi, na zonal sul de São Paulo. Como de costume, os túmulos de Ayrton Senna e Elis Regina eram um dos que tinham mais flores. A lápide do psiquiatra Içami Tiba, que morreu em agosto deste ano, também recebeu muitas homenagens.

Filho de imigrantes japoneses, o túmulo de Tiba foi decorado com flores e muitos incensos. “Faz parte da cultura japonesa, da religião budista, trazer incenso para os mortos. Nossa cultura é de muita valorização e gratificação aos antepassados”, disse Patricia Ajimura, de 43 anos, que foi com o marido e os filhos ao cemitério.

O médio Paulo Kim, de 28 anos, foi com os pais ao cemitério para visitar o túmulo dos avôs. “Meus pais me passaram essa tradição de vir todo ano no feriado de finados, nos trazemos flores, incensos e as comidas que eles mais gostavam. Esse ano trouxemos chocolates, um refrigerante e uma garrafa de pinga”, disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Senna. O túmulo de Ayrton Senna, assim como em outros anos, foi decorado com uma bandeira do Corinthians. “Ele foi um herói para todos nós. Acho importante que ele não seja esquecido, eu faço a minha parte”, contou a dona de casa Maria Luzia de Albuquerque, de 58 anos, que deixou um vasinho de flores no túmulo do piloto.

De acordo com funcionários do cemitério e floristas da região, o movimento no cemitério foi mais intenso das 9h às 11h da manhã. "O movimento está o mesmo dos anos anteriores, não houve grande mudança. Mas já não é como antigamente, quando todas as famílias vinham fazer homenagem aos seus parentes. Os costumes estão mudando", disse o vendedor de flores José Silveira, 62 anos.