Cemitério clandestino é achado em Interlagos Um cemitério clandestino foi descoberto ontem em Interlagos, na zona sul de São Paulo, por policiais da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato. Um corpo foi encontrado no local. Segundo testemunhas, a vítima, ainda não identificada, foi condenada a morte por um tribunal do Primeiro Comando da Capital (PCC). Um suspeito acusado de ser o coveiro foi preso no local.