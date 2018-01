Cem mil moradores ficarão sem água amanhã em Itaquera, na zona leste

Cerca de 110 mil moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, ficarão sem abastecimento de água nesta terça-feira, 13, para realização de serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O fornecimento de água será interrompido das 9h às 17 horas, para os serviços de melhoria no sistema de distribuição de água tratada do reservatório de Itaquera, localizado na Rua Virgínia Ferni, 1.036.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O retorno do abastecimento será gradual, após o término dos trabalhos, com normalização total prevista até as 2h do dia seguinte, na quarta-feira, 14.

Os bairros que podem ser afetados são: Vila Valdemar, Vila Verde, Itaquera, Jardim Brasil, Jardim Brasília, Jardim Campos, Jardim Cardoso, Jardim Célia, Jardim Centenário, Jardim Cibele, Jardim Cristina, Jardim Das Carmelitas, Jardim Campos, Jardim dos Pinheiros, Jardim Elian, Jardim Eliane, Jardim Etelvina, Jardim Fanganielo, Lageado, Parque do Carmo, Vila Bozzini, Vila Brasil, Vila Carmosina, Vila Cosmopolita, Vila Cruzeiro, Vila Ferreira, Vila Gil, Vila Iolanda, Vila Jussara, Vila Lourdes, Vila Marilena, Vila Matilde, Vila Minerva, Vila Nanci, Vila Progresso, Vila S. José, Vila Solange, Vila Santa Cruz, Jardim Pérola, Jardim Redil, COHAB Itaquera, Vila Santa Isabel, Souza Ramos, Jardim Ivete, Cid. A. E. Carvalho, Jardim Helena, Jardim Áurea, Jardim Aurora e Jardim Arisi.