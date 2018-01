Cem mil moradores da região oeste de SP ficam sem água na 3ª

Cerca de 105 mil moradores da região oeste de São Paulo vão ter o fornecimento de água interrompido nesta terça-feira, 11, devido à limpeza do reservatório do Jardim Record. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o serviço lavagem no bairro situado entre a capital e Taboão da Serra será realizado das 8h às 16h. A normalização total está prevista para ocorrer até a noite do mesmo dia.

O abastecimento vai ser totalmente interrompido na Cohab Educandário, Cohab Raposo, Conjunto Habitacional Butantã D, Conjunto Habitacional Munck, Cohab Educandário, Cohab Raposo Tavares, Jardim das Esmeraldas, Jardim Dracena, Jardim Guaraú, Jardim João XXIII, Jardim Lúcio de Castro, Jardim Luísa, Jardim Paulo VI, Jardim Rosa Maria, Jardim Rubim, Jardim Uirapuru, Parque Ypê, Jardim Guanabara, Vila Operária e Jardim Wilson. Já nos bairros Jardim Arpoador, Jardim Boa Vista, Jardim Cambará, Jardim D'Abril, Jardim do Lago, Jardim Rubio e Jardim São Jorge a interrupção vai ser parcial.