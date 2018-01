Cem catadores vivem em lixão no interior do Estado Em Presidente Prudente, no interior, cerca de cem catadores moram no lixão existente no Distrito Industrial. Eles ficam em barracos de madeira no centro do terreno, que vem recebendo detritos desde 1986 e é classificado como um dos piores lixões em atividade no Estado pela Cetesb. A prefeitura local promete iniciar a retirada dessa pessoas amanhã e dar bolsa auxílio no valor de um salário mínimo (R$ 510) para cada um, além de oferecer cursos profissionalizantes.