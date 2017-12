Celulares terão nº de série incluído no boletim de ocorrência

Pela primeira vez, a secretaria detalhou a proporção de crimes envolvendo celulares no Estado. Os registros envolvendo furto de celulares passaram de 25,1% do total em janeiro para 26,6% em abril. No mesmo período, o roubo envolvendo celular passou de 57,6% para 58,4%. Para Grella, essas ocorrências estão ligadas à facilidade de comercialização. "E a droga exerce um papel bastante elevado nesses crimes e é um fator que causa violência", disse. "Muitas pessoas que são dependentes precisam de recursos para manter o seu vício."

Agora, a polícia deverá orientar a vítima a fazer o bloqueio do telefone com a concessionária e, caso a polícia o encontre, o dono poderá ser identificado pelo número fornecido no boletim de ocorrência. / L.B.F.