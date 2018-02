Celular leva policiais a ladrões de restaurante

O telefone celular com rastreador de um cliente ajudou ontem a polícia a chegar a um bando que havia acabado de cometer um arrastão no restaurante Zensei Sushi, na Mooca, zona leste de São Paulo. Dois bandidos foram presos e outro conseguiu fugir. Já foi o segundo arrastão deste ano na capital - em 2012, foram pelo menos 26 casos.

Os bandidos chegaram ao restaurante quando os funcionários já se preparavam para fechá-lo, por volta da meia-noite. Uma das clientes, uma enfermeira de 36 anos, estava do lado de fora do estabelecimento e mesmo assim foi rendida pelos ladrões. "Estava colocando minha filha no carro, já de saída, e eles mandaram a gente voltar para o restaurante. Disseram que não fariam nada com a gente, mas que era um assalto", contou. Havia cerca de 15 pessoas no local, entre funcionários e clientes.

Segundo a vítima, os ladrões obrigaram todos os clientes a deitar no chão. Preocupada que acontecesse algum tiroteio, tentou proteger a criança. "Estava com minha irmã e uma amiga e deitamos em cima da minha filha, até para evitar que ela ficasse muito nervosa e chamasse a atenção."

Depois de render clientes e funcionários, os ladrões recolheram bolsas, celulares, carteiras, cartões bancários e dinheiro - levaram, inclusive, os R$ 325 que estavam no caixa do restaurante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fugir, ladrões usaram um Golf de um comerciante de 52 anos, que jantava quando também foi vítima do assalto.

Depois que os ladrões escaparam, o gerente do restaurante chamou a PM. Conversando com clientes, policiais descobriram que o comerciante tinha um iPhone com aplicativo que rastreia, por GPS, por meio de um código, a localização de quem está com o celular. Um dos policiais pediu autorização para inserir o código em seu próprio aparelho, idêntico ao da vítima, e descobriu onde estava o celular e, consequentemente, os bandidos. "Com o rastreador, foi muito fácil saber onde eles estavam", disse a enfermeira.

Perseguição. A PM perseguiu os bandidos e conseguiu achá-los na zona norte, de onde é a quadrilha. Os ladrões ainda tentaram fugir, mas o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um muro na Rua Coronel Marcilio Franco, na Vila Izolina Mazzei. Parte dos produtos roubados foi encontrada. A polícia prendeu o auxiliar Marco Antonio Duraes de Souza Cordeiro, de 19 anos, e apreendeu um adolescente de 15. Um terceiro suspeito conseguiu escapar.

Na quarta-feira, clientes e funcionários do bar Leporace, no Campo Belo, na zona sul, foram alvo do primeiro arrastão do ano. Até agora, a quadrilha, também formada por jovens, ainda não foi localizada.