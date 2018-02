Celular dá horário de ônibus na capital

Andar de ônibus em São Paulo deve ficar um pouco mais fácil a partir de hoje. Se ainda não dá para escapar da superlotação de muitas linhas, ao menos já é possível saber a hora exata em que o coletivo vai passar. Um novo serviço da São Paulo Transporte (SPTrans) na internet mostra o deslocamento, em tempo real, de todos os veículos em qualquer linha da cidade.

Assim, os passageiros têm condições de se programar para esperar menos no ponto. Além disso, pode-se ver a lista dos próximos atendimentos em cinco corredores, como o da Avenida Rebouças. A novidade está disponível, de graça, em http://olhovivo.sptrans.com.br. Quem tem iPhone ou celular com Android consegue entrar no site de maneira remota.

O uso da ferramenta é relativamente simples. Na página, dois botões levam o internauta a consultar o horário de passagem e a posição dos ônibus. O primeiro faz a busca por número ou nome da linha.

Por exemplo, se o passageiro depende do ônibus Praça Ramos-Jaraguá, da linha 8696-10, e precisa pegá-lo em um ponto da Rua Guaicurus, na Lapa, zona oeste, deve fazer a busca com uma das informações e carregar o mapa. A imagem apontará, com balõezinhos, todos os ônibus que estão se movimentando no momento na rota.

Para efeito de ilustração, às 23h04 da sexta-feira passada, só um dos ônibus da linha rumo ao Jaraguá ainda passaria na Rua Guaicurus. O veículo estava, conforme o mapa, na Avenida Francisco Matarazzo. Ou seja, o usuário saberia que, se o perdesse, teria de esperar muito até o próximo.

A outra opção de pesquisa é mais fácil. Ela revela quais os coletivos que passarão em todas as paradas de seis dos dez corredores exclusivos: Santo Amaro, Campo Limpo/Rebouças, Inajar de Sousa, Parelheiros, Pirituba e Expresso Tiradentes. A precisão é maior. O internauta consegue ver, ao selecionar uma parada específica, a hora exata em que passarão os próximos ônibus. Mais de 2 milhões de pessoas usam esses corredores todo dia.

No fim da tarde de sexta-feira, a reportagem testou, por 35 minutos, a eficácia do serviço na Parada Paulista do Corredor Rebouças, no sentido centro. A precisão foi grande. Dos 40 ônibus monitorados, sete passaram na hora exata informada no site. Os outros tiveram adiantamentos ou atrasos de cerca de um ou dois minutos.

Maurício Lima Ferreira, diretor de Tecnologia da SPTrans, diz que a previsão de acerto é de 96%, considerando cinco minutos antes ou após o horário informado. A previsão é possível graças a um sistema automático de localização, instalado nos 15 mil ônibus da frota. A cada minuto, ele envia sinais, captados na central da SPTrans.

O consultor de Transporte Flamínio Fichmann considera a medida positiva, mas acredita que a SPTrans não deveria dispensar informações nos próprios pontos e paradas, como a lista com o nome das linhas que passam ali. "É mais universal. Nem todo mundo tem celulares com essas tecnologias."

Sem referências. Um dos defeitos do sistema é que ele não mostra, no mapa, a localização de estações de metrô e trem. Além disso, a busca não reconhece algumas palavras, como "praça", mas apenas abreviaturas.