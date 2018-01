Celeste Chad

1. A ONG Orienta Vida tem contrato exclusivo com a Disney para lançar produtos inspirados nos personagens da marca. Como aconteceu essa parceria?

A estilista Ana Strumpf foi convidada pela Disney para fazer uma coleção com o tema Alice no País das Maravilhas e convocou as meninas da Orienta Vida para cuidar do trabalho manual - bordado, crochê, tricô - dos produtos. Depois de Alice, vamos lançar uma linha inspirada no Zé Carioca.

2. O clima de Copa do Mundo ajudou na escolha do novo personagem?

Claro. Mas vamos deixar para lançar só em setembro, depois da Copa. Se o Brasil ganhar, esperamos vender melhor.

3. E se perder?

Bom, aí vamos aproveitar que é verão, calor, o personagem é a cara do Brasil... Apostaremos no carisma do Zé Carioca, que é certeza de sucesso.

4. Como vão ser os produtos dessa coleção?

Nosso forte será decoração e moda infantil. Vamos vender nas lojas especializadas de todo o Brasil e vamos exportar também, já que o Zé Carioca é conhecido no mundo todo.

5.Quanto vocês esperam vender?

Com Alice, o faturamento foi de R$ 100 mil, todo revertido para a ONG. Esperamos um resultado tão bom quanto esse.