Celebração de Natal começa no Ibirapuera

As paredes da Catedral da Sé foram coloridas por imagens projetadas nesse domingo, 1º, durante a abertura oficial do Natal Iluminado, programa da Prefeitura que decora a cidade para as festas do fim de ano. Também estreou nesse domingo a Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera, que terá duas apresentações diárias com músicas de Dominguinhos como trilha sonora. No próximo domingo será inaugurada a Árvore do Ibirapuera, com 58 metros, e um milhão de lâmpadas ainda enfeitam 200 árvores do parque.

Além de vários fiéis, o prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e o ministro e vice-governador Guilherme Afif Domingos (PSD) participaram da cerimônia de abertura, celebrada pelo arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer. Segundo Haddad, o período natalino é de reflexão sobre problemas e dificuldades. "Espero que celebremos em comunhão", completou. Houve ainda apresentações da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, o Coral da Gente e o coro da Catedral da Sé. "Fiquei emocionada ao cantar", disse Ruth Giglio, de 70 anos, que integra o grupo de vozes da igreja.

Cada uma das 32 subprefeituras ganhará uma árvore de Natal de cinco metros, além de programações locais. A partir do domingo, um boneco do Papai Noel de oito metros, acompanhado de oito duendes, circulará sobre um ônibus decorado pela Avenida 23 de Maio.

Ainda faz parte da programação, que vai até 6 de janeiro, a decoração da sede da Prefeitura e do Mercadão. Outras praças e ruas da capital também ganharão iluminação especial neste mês.