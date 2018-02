Cegonheiros espalham carros na Rio-Santos Um acidente com dois caminhões cegonheiros interditou na tarde de ontem a Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, no litoral norte. Um dos cegonheiro, que estava vazio e seguia no sentido Caraguatatuba, atingiu o outro, com dez veículos, que vinha no sentido oposto. Os carros seriam desembarcados no Porto de São Sebastião. Alguns deles foram destruídos e espalhados pelo acostamento. Outros ficaram com as rodas para cima na entrada de uma casa na margem da via. Os motoristas nada sofreram.